Otobüs koltuklarının arasında dev para! Gümrük görevlileri gözlerine inanamadı

Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelmekte olan Türk plakalı bir otobüs "Kaptan Andreevo" sınır kapısına gelirken, Türk vatandaşının kullandığı otobüste 28 yolcu beyan edecekleri nakit taşımadıklarını ifade ettiler.

"Risk analizi" yöntemine göre otobüs, yolcu bölmesindeki koltuklarda alışılmadık yoğunlukları belirlerken, otobüs, X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesine gönderildi.

KOLTUKLARIN ARASINDA BULUNDU

Daha sonra yapılan fiziki kontrolde, koltuklardan dördünün sökülmesi sonrası, köpük ile koltukların ahşap tabanı arasına büyük miktarda banknotun (ABD doları) saklandığı metal bir kutu yerleştirildiği tespit edildi.

1 MİLYON DOLARA YAKIN PARA

Kurulan para biriminin toplam tutarı 939 bin 800 ABD doları olduğu belirlenirken, yakalanan paralara el konuldu.

Haskovo Bölge Dairesi - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.