Otobüs koltuklarının arasında dev para! Gümrük görevlileri gözlerine inanamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otobüs koltuklarının arasında dev para! Gümrük görevlileri gözlerine inanamadı

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısındaki gümrük görevlileri, denetim sırasında, beyan edilmemiş yaklaşık 939 bin 800 dolar ele geçirdi ve paralara el koydu.

Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelmekte olan Türk plakalı bir otobüs "Kaptan Andreevo" sınır kapısına gelirken, Türk vatandaşının kullandığı otobüste 28 yolcu beyan edecekleri nakit taşımadıklarını ifade ettiler.

"Risk analizi" yöntemine göre otobüs, yolcu bölmesindeki koltuklarda alışılmadık yoğunlukları belirlerken, otobüs, X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesine gönderildi.

KOLTUKLARIN ARASINDA BULUNDU

Daha sonra yapılan fiziki kontrolde, koltuklardan dördünün sökülmesi sonrası, köpük ile koltukların ahşap tabanı arasına büyük miktarda banknotun (ABD doları) saklandığı metal bir kutu yerleştirildiği tespit edildi.

1 MİLYON DOLARA YAKIN PARA

Kurulan para biriminin toplam tutarı 939 bin 800 ABD doları olduğu belirlenirken, yakalanan paralara el konuldu.

Haskovo Bölge Dairesi - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

aw262504-03.jpg

aw262504-02.jpg

aw262504-01.jpg

aw262504-04.jpg

Son Haberler
Emekli maaşları artık bu şekilde ödenecek. 81 ilde resmen yürürlüğe girdi Ekonomi
Emekli maaşları artık bu şekilde ödenecek. 81 ilde resmen yürürlüğe girdi
Marş çalınırken gülen futbolcu Türkiye’den hangi takımla anlaştı Spor
Marş çalınırken gülen futbolcu Türkiye’den hangi takımla anlaştı
Meksika'dan Putin'e davet Dünya
Meksika'dan Putin'e davet
Herkes Ebrar Karakurt'un lavuk dediği yandaşı konuşuyor. Kim bu lavuk? Gündem
Herkes Ebrar Karakurt'un lavuk dediği yandaşı konuşuyor. Kim bu lavuk?
Temmuz ayında sıcaktan 123 kişi öldü Dünya
Temmuz ayında sıcaktan 123 kişi öldü
Erkek kadın boksör rakibini perişan etti Spor
Erkek kadın boksör rakibini perişan etti
Bu şehirde 4 çeşit yemek 40 lira Ekonomi
Bu şehirde 4 çeşit yemek 40 lira