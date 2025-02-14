Otobüs şoförü direksiyon başında bayıldı! Yolcunun otobüsü durdurmaya çalıştığı anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, D-100 karayolunda seyir halindeki özel halk otobüsünün şoförünün bayılması sonucu kontrolden çıkarak kazaya neden oldu. Olayda, otobüs bir başka otobüse ve bariyerlere çarparak yaklaşık 1,5 kilometre boyunca sürüklendi. Şans eseri, kazada herhangi bir başka araca çarpılmadı.

KAZA ANINDA OTOBÜS KAMERASINDA YER ALAN O ANLAR

Olay, 12 Şubat sabah saatlerinde İzmit ilçesinin Serdar Mahallesi D-100 karayolu üzerinde gerçekleşti. 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsünün şoförü M.Y., bir anda bayılarak direksiyon başında kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs önce bir başka halk otobüsüne, ardından bariyerlere çarptı. Bu sırada yolcuların müdahalesiyle otobüs yaklaşık 1,5 kilometre sonra durdurulabildi.

Kaza anı, otobüsün iç ve dış kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Otobüs şoförünün bayılmasının ardından, yolcu tarafından "Abi, abi" diye seslenerek uyandırılmaya çalıştığı anlar kamera tarafından görüntülendi. Yolcu, şoförün kontrolü kaybetmesinin ardından müdahale ederek otobüsü durdurmaya çalıştı.

YARALANAN ŞOFÖRLERİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otobüs şoförleri, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamaya göre, her iki şoförün de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.