Otobüs şoförü eşini öperek uğurladı! Yolcudan hadsiz sözler...

Kayseri’de toplu taşımada seyahat eden bir yolcu, otobüsten inerken otobüsün şoförü olan eşini yanağından öperek uğurlayan kadını sözleriyle taciz etti.

Kadın yolcu, şoförün eşine “Sevişme yeri mi burası?” ifadelerini kullanarak sözlü tacizde bulunurken tansiyon yükseldi.

Şoförün eşi, “Kocam be” ifadelerini kullanarak yolcuya tepki gösterirken yolcu, bu yanıta "Nereden kocanız?" ifadesiyle yanıt verdi.

NİKAH DEFTERİNİ GETİREYİM Mİ?

Şoförün eşi ise, "Nikah defterini getireyim mi?" diye sorarken kadın “Etik mi yaptığınız?” ifadesiyle tacizini sürdürdü. Otobüsün şoförü ise, “Hanımefendi, yanaktan öptü yanaktan. Yanlış bir şey yapmadık biz.” ifadelerini kullandı.