Otobüs şoförü kendini ihbar etti, parçalanmış ceset bulundu

Sivas'ta Doğubeyazıt-İzmir seferini yapan bir otobüs şoförü, jandarmayı arayarak bir insana çarpmış olabileceğini bildirdi. Yapılan aramalar sonucu parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Ağrı Vip firmasına ait 34 JB 2069 plakalı otobüsün şoförü A.K., Sivas Otogarı'na 20 km kala tanımlayamadığı bir cisme çarptığını fark etti. Jandarmayı arayan sürücü, "Bir insanın üzerinden geçmiş olabilirim" ihbarında bulundu.

CESET YOL KENARINDA BULUNDU

Jandarma ekipleri, sürücünün belirttiği Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi Göydün köyü yakınlarında yaptığı aramada parçalanmış erkek cesediyle karşılaştı. Otobüste herhangi bir çarpma izine rastlanmadı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olay yerine giden savcı, ölen kişinin kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Otobüs ve yolcular ise soruşturma tamamlanana kadar otogarda bekletiliyor.