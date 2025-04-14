Otobüs şoförü kendini ihbar etti, parçalanmış ceset bulundu

Kaynak: İHA
Otobüs şoförü kendini ihbar etti, parçalanmış ceset bulundu

Sivas'ta bir otobüs şoförünün ihbarı sonucu yol kenarında parçalanmış erkek cesedi bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas'ta Doğubeyazıt-İzmir seferini yapan bir otobüs şoförü, jandarmayı arayarak bir insana çarpmış olabileceğini bildirdi. Yapılan aramalar sonucu parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

OLAY NASIL GELİŞTİ?
Ağrı Vip firmasına ait 34 JB 2069 plakalı otobüsün şoförü A.K., Sivas Otogarı'na 20 km kala tanımlayamadığı bir cisme çarptığını fark etti. Jandarmayı arayan sürücü, "Bir insanın üzerinden geçmiş olabilirim" ihbarında bulundu.

CESET YOL KENARINDA BULUNDU
Jandarma ekipleri, sürücünün belirttiği Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi Göydün köyü yakınlarında yaptığı aramada parçalanmış erkek cesediyle karşılaştı. Otobüste herhangi bir çarpma izine rastlanmadı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Olay yerine giden savcı, ölen kişinin kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Otobüs ve yolcular ise soruşturma tamamlanana kadar otogarda bekletiliyor.

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