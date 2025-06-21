Otobüs şoföründen AKP'lileri kızdıracak açıklama! Öyle bir şey söyledi ki…

Motorin ve benzine yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını artırdı. Otobüs firmaları gider maliyetlerinin sürekli yükselmesinden, vatandaş ise bilet fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi.

Ankara'da şehirler arası terminalde gelen zamlara tepki gösteren bir otobüs şoförü, ''Masrafları görüyorsunuz. Ne yapabiliriz ki hayat mücadelesine devam ediyoruz. Ne kadar mazota zam gelirse şirketler de o kadar zam yapacak bilete. Bu da insanları engelleyecek. Seyahat etme hakkını kısıtlayacak. Allah devletimize zeval vermesin ama Allah insanlarımıza da yardımcısı olsun. Şimdi 2,5 lira zam geldi. 51-52 lira oldu litre fiyatı. Bu araç dolu gidip gelse bile zararda zaten. Akaryakıt fiyatları arttıkça bilet fiyatları da artacak. İnsanlara da yazık olacak'' derken, karayollarındaki radarlardan da dert yanarak, ''Bana verilen hız sınırı 80. Ben 78 ile ceza yedim" diye konuştu.

''O KADAR PETROL BULDUK, BENZİN BULDUK NEREDE BU?”

“O kadar petrol bulduk, benzin bulduk nerede bu? Niye kullanamıyoruz?” diyen başka bir şoför, açıklamalarının devamında, “Biz hep dışa bağımlı mı olacağız, dolara endeksli mi olacak bu iş? Otobüscülük, taşımacılık öldü. Firmalar zarar ediyor. Her gece firma yetkilileri, 'gece 00.00’dan önce deponuzu doldurun zam geliyor' diye mesaj atıyor. Savaş başladıktan sonra, bir haftadır böyle'' ifadelerini kullanırken, bir başka şoför ise ''Bu kadar maliyet müşteriyi de etkileyecek. Her şeyi etkiliyor zaten” dedi.

''BİLET FİYATLARINA ZAM GELMEZSE HERKES ARACINI ÇEKER, ÇALIŞTIRMAZ''

''Akaryakıt zamları bilet fiyatlarına da yansır mı'' sorusuna bir şoför, ''Zamlar bilet fiyatlarına yansımazsa sıkıntı. Herkes aracını çeker, çalıştırmaz. Vatandaş mecbur binecek. Gideceği yere neyle gidecek? Kendi aracıyla gitse daha çok masraf. Mazot 60 lirayı geçecek diyorlar. 60 lirayı geçerse arabaları çekeriz. Kimse işin içinden çıkamaz. Masraflar çok ağır. Şu anda Antalya’ya 30 bin lira masraf var. İstanbul’a daha fazla bir de otobanı var. Antalya’ya gidiş geliş 30 bin lira para toplamıyoruz'' yanıtını verdi.