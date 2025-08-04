Otobüs şoförünün dikkati sayesinde fark edildi! Valizi açan polis gördüğüne inanamadı

Düzenleme: Kaynak: AA
Otobüs şoförünün dikkati sayesinde fark edildi! Valizi açan polis gördüğüne inanamadı

Yeni Zelanda'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ulusal basında geniş yankı uyandıran olay sosyal medyada da gündem oldu. Bir otobüs şöforünün dikkati sayesinde açığa çıkan olayda Valizin sahibi kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'da yolculuk esnasında otobüs şoförünün fark etmesi üzerine açılan valizden iki yaşında çocuk çıktı. Valizin sahibi kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, polis tarafından yapılan açıklamada, bir yolcunun bagajların yer aldığı bölüme erişim istemesi üzerine olayın ortaya çıktığı belirtildi.

Otobüs şoförü, valizin hareket ettiğini fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Açıklamada, "Şoför valizi açtığında içinde 2 yaşındaki küçük kızı buldu" ifadesine yer verildi.

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Çocuğun bulunduğunda aşırı sıcak nedeniyle terlemiş olduğu aktarılan açıklamada, fiziksel olarak ciddi bir yaralanma tespit edilmediği kaydedildi.

Gözaltına alınan 27 yaşındaki kadın, "kötü muamele ve ihmalkarlık" suçlamasıyla yargılanacak.

Kadın ile çocuk arasındaki ilişkinin ne olduğu ise açıklanmadı.

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