Otobüs şoförünün refleksi hayat kurtardı

Belediye otobüs şoförü, üzerine doğru gelen sürücüsüz aracı görünce el frenini çekip, araçtan yıldırım hızıyla fırladı ve o aracın el frenini camdan içeri uzanarak, çekti. Otobüs şoförü bu hareketiyle olası bir facianın önüne geçti.

Otobüs şoförünün refleksi hayat kurtardı

Aydın'da, el freni çekilmeyen ve hareket eden hafif ticari araç, belediye otobüsü şoförü Cüneyt Kibar (34) tarafından durduruldu. Hafif ticari aracın açık olan camından içeri sarkan Kibar, el frenini çekerek, aracı durdurmayı başardı. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

sofor12.jpg

Işıklı Mahallesi- Adnan Menderes Üniversitesi seferini gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 09 DB 739 plakalı belediye otobüsün şoförü Cüneyt Kibar, bugün saat 12.00 sıralarında Işıklı Bulvarı'na geldiğinde, karşıdan gelen hafif ticari aracın hafif meyilli yolda sürücüsüz olarak ilerlediğini fark etti.

foto234.jpg

Otobüsü durduran Kibar araçtan inip, hafif ticari araca doğru hamle yaptı. Kibar, camı açık olan hafif ticari aracın camın içeri sarkıp, el frenini çekerek, aracı durdurmayı başardı.

otobus-soforu1.jpg

O anlar ise belediye otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından, otobüsü şoförünü duyarlı davranışı dolayısıyla kutladı.

mmmm.jpg

'HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE OLDU'

15 yıllık otobüs şoförü Cüneyt Kibar, "Işıklı Mahallesi'nden aldığım yolcuları şehir merkezinden Adnan Menderes Üniversitesi'ne götürürken, üzerime doğru bir hafif ticari aracın geldiğini gördüm. İçine baktığımda sürücüsü yoktu. Hiç tereddüt etmeden otobüsten inip, koşup, el frenini çekerek aracı durdurdum. Az daha geç kalsaydım, damacana su dolu hafif ticari araç şarampole yuvarlanacaktı. Su götürdüğü apartmandan dönen aracın, sürücüsü döndüğünde aracın başka yerde olduğunu görünce şaşırdı. Bize teşekkür edip, ayrıldı. Her şey saniyeler içinde oldu" dedi

sofor3344.jpg

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası ECB'de Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası ECB'de
‘Yok artık’ dedirten görüntüler. Asker eğlencesinde tüneli trafiğe kapadılar Güncel
‘Yok artık’ dedirten görüntüler. Asker eğlencesinde tüneli trafiğe kapadılar
Korona bitmişken bir de bu çıktı. Nadir görülen salgın hızla yayılıyor Sağlık
Korona bitmişken bir de bu çıktı. Nadir görülen salgın hızla yayılıyor
Diyanet çocuk evliliğinde sorun görmedi Siyaset
Diyanet çocuk evliliğinde sorun görmedi
Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı Güncel
Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı
IŞİD, Demokratik Kongo'da 6 sivili katletti Dünya
IŞİD, Demokratik Kongo'da 6 sivili katletti