Otobüs yangınına polis müdahalesi

Kaynak: İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde özel halk otobüsü kırmızı ışıkta durduğu sırada motor bölümünden alev alırken, polis ekiplerinin müdahalesi yangının büyümesini önledi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Park Bulvarı'nda gerçekleşen olayda; Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ne gitmekte olan M.Ş. yönetimindeki özel halk otobüsünün kırmızı ışıkta durduğu sırada motor kısmından duman yükselmeye başladı.

Dumanların yerini aleve bırakması üzerine bölgede durumu gören polis ekipleri yanlarında bulunan yangın söndürücülerle alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangının yayılması engellenirken, bildirilmesi üzerine olay mahalline itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, olayın geç vakitte olması nedeniyle otobüste yalnızca 1 yolcunun bulunması felaketin önüne geçti. Soğutma işlemlerinin ardından otobüs kaldırıldı.

