Otobüse arkadan çarpan motosikletli can verdi

Kaynak: İHA
Otobüse arkadan çarpan motosikletli can verdi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, motosikletin otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Çan-Biga karayolu üzerinde, Çan-Biga çevre yolunda gerçekleşti. 17 AH 876 plakalı otobüse, 17 AGE 096 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün kimliğini belirleyemezken, motosiklette bulunan Mert Gül (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yolcu Eray Karakaya ise ağır yaralandı ve ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, Mert Gül'ün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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