﻿Otobüse çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Namal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yasaklı bölgeden dönüş yapan Murat B. idaresindeki yolcu otobüsüne Merkez istikametine seyir halinde olan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki otomobil çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobil sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine göre kaçan sürücüyü bulmaya çalışırken otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)