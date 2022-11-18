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Otobüse çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Karabük'te yasaklı olan bölgeden dönüş yapmak isteyen yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerinde aracını bırakarak kaçtı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 23:39
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Otobüse çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Otobüse çarptı, aracını bırakıp kaçtı
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Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Namal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yasaklı bölgeden dönüş yapan Murat B. idaresindeki yolcu otobüsüne Merkez istikametine seyir halinde olan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki otomobil çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobil sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine göre kaçan sürücüyü bulmaya çalışırken otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

 

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İsmail
18.11.2022 23:51
Kaçan sürücü otobüsün yasak yerden döndüğünü bilmiyordu büyük ihtimalle :)  
 
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