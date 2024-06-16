Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kurban Bayramı'nın birinci günü yollar kan gölünü döndü. Birecik ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesi yakınlarından geçen otoyolda 23 BL 077 plakalı yolcu otobüsünü kullanan Ömer Faruk İ., aynı istikamette Abdurrahim A.'nin sürdüğü 21 AFP 757 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs, otomobili metrelerce sürüklendi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ön kısmında hasar oluşan otobüsün şoförü ve yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Otomobilde sıkışan sürücü Abdürrahim A. ve arkadaşı Burak E. sıkıştıkları acın içinden itfeaiye ekiplerinin çabası sonucu çıkartıldı. Sürücü Abdürrahim A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğ. Burak E. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Hasar gören otobüsteki yolcular ise başka bir araçla bölgeden tahliye edildi.