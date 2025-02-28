Otobüsle taşınan 1,5 ton ciğer ele geçirildi

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sağlıksız şartlarda taşınan 1,5 ton ciğer tespit eden Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ciğerlere el koyarak imha etti.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsle taşınan gıda ürünlerine karşı denetimlerini sürdüren Büyükşehir zabıta ekipleri, denetimler sırasında bir otobüs firmasından çuvallarla et taşındığını fark etti. Çuvalları kontrol eden zabıta ekipleri, sağlıksız şartlarda taşınan çuvalların içerisinde yaklaşık 1,5 ton ağırlığında karaciğer tespit etti. Sivas'tan gönderildiği tespit edilen büyükbaş hayvan karaciğerlerini teslim almaya gelen olmazken, soğuk zincir ile taşınması gereken karaciğerlere el konuldu. Çuvallarla karaciğer taşıyan otobüs firmasına cezai işlem uygulanırken, Kepez İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından karaciğerler tutanak tutularak Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imhaya edilmek üzere çöp kamyonuna yüklendi.

FİRMAYA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Zabıta Amiri Mustafa Kaya, taşıma usulüne uygun olmayan gıda ürünlerini denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Ekiplerimiz Sivas'tan gelen bir otobüs firması tarafından çuvallar içerisinde gıda ürünlerinin taşındığını tespit etti. Yapmış olduğumuz denetimlerde çuvallarda büyükbaş hayvanlara ait karaciğerlerin olduğunu fark edince İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iletişime geçerek gerekli yasal işlemleri başlattık. Bu türlü taşınan gıda ürünlerinin tüketilmesi uygun olmadığı için usulüne uygun olarak üzerleri kireçlenerek çukura gömülüp imha edilecek. Bu işlemler kapsamında taşıyıcı firmaya gerekli cezai işlem uygulandı. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz" dedi.