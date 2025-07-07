Otobüslerde abonman kart sistemi kaldırıldı..Ücretler zamlandı!

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi Burulaş tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, zamlı tarife 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Zamla birlikte tam bilet ücreti 26 TL’den 35 TL’ye yükselirken, öğrenci bileti 6,5 TL’den 8,5 TL’ye çıktı.

BURULAŞ DUYURDU

Öte yandan Burulaş, toplu taşımalarda kullanılan abonman kart sisteminin kullanımdan kaldırıldığını açıkladı. Öğrenciler ve diğer kullanıcılar artık abonman indirimi olmadan, her yolculukta belirlenen tarifeler üzerinden ücret ödemesi gerçekleştirecek. Bununla birlikte hali hazırda kullanımda olan mevcut abonman kartları, süreleri dolana kadar kullanılabileceği de belirtildi.

Yeni tarifeye göre BursaRay, otobüs, tramvay ve özel halk otobüsü hatlarında ücretler şu şekilde güncellendi:

TAM BİLET ÜCRETLERİ:

- BursaRay (1 durak): 8,50 TL

- BursaRay (6-11 durak): 26,50 TL

- BursaRay (tam hat): 35 TL

- Besleme hatları: 31 TL

- Kısa hat otobüs: 33 TL

- Uzun hat otobüs: 44 TL

- Tramvay (T1, T2, T3): 27,50 TL

- Özel ring hatları: 26,50 TL

ÖĞRENCİ BİLET ÜCRETLERİ:



- BursaRay (merkez hat): 8,75 TL

- Besleme hatları: 7,75 TL

- Kısa hat otobüs: 8,25 TL

- Uzun hat otobüs: 11 TL

- Tramvay (T1, T2, T3): 6,90 TL



- ÖZEL RİNG HATLARI: 6,50 TL

Burulaş'ın konuya ilişkin X platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, siz kıymetli Bursalıların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve hak ettiğiniz kaliteli ulaşım hizmetini sürdürülebilir kılmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Geride bıraktığımız 6 ay içerisinde, özellikle personel giderlerinden akaryakıt fiyatlarına, bakım ve yedek parça maliyetlerinden döviz kuruna bağlı artışlara kadar birçok alanda ciddi maliyet yükselişleriyle karşı karşıya kaldık.

Personel giderlerimizde yüzde 55, akaryakıt fiyatlarında yüzde 27 oranında artış yaşandı. Türkiye genelindeki enflasyonist baskılar ve döviz kurundaki dalgalanmalar, bizi ulaşım ücretlerinde güncelleme yapmaya mecbur bıraktı.

Ulaşımda dijital BursaKart sistemine geçiş süreci çerçevesince mevcut abonman kart sistemi kaldırıldı. Ancak mevcut abonman kartları, süreleri dolana kadar kullanılabilecek. Bu kararlar alınırken sadece rakamlar değil, sizlerin günlük hayattaki ekonomik yükü de göz önünde bulundurulmuştur. Hizmeti kesintisiz sürdürebilmek için çalışmaya devam edeceğiz."

