Otobüste bıçaklı kavga

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otobüste bıçaklı kavga

Bolu'da bir kişi, halk otobüsünde tartıştığı kadın yolcunun yanındaki şahıs tarafından bıçaklandı.

Bolu'da bir kişi, halk otobüsünde tartıştığı kadın yolcunun yanındaki şahıs tarafından bıçaklandı.

Korkunç olay, BAİBÜ-Merkez hattındaki yolcuları taşıyan halk otobüsünde yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, halk otobüsünde seyahat eden İ.Ç. (57) ile ismi bilinmeyen kadın yolcu arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası, kadın yolcu, yanındaki şahıs ve İ.Ç., Mudurnu yazıhaneleri önünde otobüsten indiler. Kadın ve İ.Ç. arasında çıkan tartışmaya kadın yolcunun yanındaki şahıs da dahil oldu. Kavgaya dönen tartışma sonrasında ismi belirlenemeyen şahıs İ.Ç'yi bacağından, ensesinden ve yüzünden bıçakla yaraladı. Şahıs olay yerinden kaçarken, yaralanan İ.Ç. ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Otobüste bıçaklı kavga

Otobüste bıçaklı kavga

Otobüste bıçaklı kavga

Otobüste bıçaklı kavga

Otobüste bıçaklı kavga

Otobüste bıçaklı kavga

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