Otobüste direk dansı yaptılar. Bu bir 'sıcaklar başımıza vurdu' haberidir

Kadıköyde çift katlı İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan grup, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Otobüsteki bazı yolcular grubun dansını şaşkınlıkla karşılarken, bazıları da eşlik etti. Koltukların üzerine çıkan, otobüsün içerisindeki direkte de dans eden grubun eğlencesi kameraya yansıdı.

Otobüste direk dansı yaptılar. Bu bir 'sıcaklar başımıza vurdu' haberidir

Editör: Osmancan EROK

Pendik - Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsü, gece saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Otobüse binen bir grup, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti.

iett-otobusunde-dans-eden-grup-16146631-741-m-001.jpg

Kadıköy yönünde ilerleyen otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü.

iett-otobusunde-dans-eden-grup-16146631-1948-m-001.jpg

DİREKLERE TIRMANDILAR

Gruptakiler otobüste direk dansı da yaptı. Otobüse binen bazı yolcular da eğlenceye katıldı. Koltukların üzerine çıkan, direkleri kullanarak da dans eden gruptakiler kameralara yansıdı. Otobüsten inen gençler, cadde üzerinde dansa devam etti.

iett-otobusunde-dans-eden-grup-16146631-5324-m.jpg

iett-otobusunde-dans-eden-grup-16146631-5298-m.jpg

iett-otobusunde-dans-eden-grup-16146631-4291-m.jpg

Öne Çıkanlar
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Son Haberler
KPSS cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Keşfet
KPSS cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Rahim ağzı kanseri erkekler için de tehdit mi Sağlık
Rahim ağzı kanseri erkekler için de tehdit mi
İsrail Genelkurmay Başkanı görevi bırakan yedek askerlerden orduya dönmelerini istedi Dünya
İsrail Genelkurmay Başkanı görevi bırakan yedek askerlerden orduya dönmelerini istedi
Vergi ve borç yapılandırmada son ödeme tarihi yaklaşıyor Ekonomi
Vergi ve borç yapılandırmada son ödeme tarihi yaklaşıyor
Hindistan, basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı Dünya
Hindistan, basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı
Denizde kayboldu. Jet ski ile karaya çıkarıldı. Hastanede hayatını kaybetti Güncel
Denizde kayboldu. Jet ski ile karaya çıkarıldı. Hastanede hayatını kaybetti
Erzurum Kongresi’nde alınan kararları ve Mustafa Kemal Atatürk’ü bağrına basan yiğit Erzurum halkını selamlıyoruz Tarih - Mitoloji
Erzurum Kongresi’nde alınan kararları ve Mustafa Kemal Atatürk’ü bağrına basan yiğit Erzurum halkını selamlıyoruz