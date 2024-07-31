Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

Kaynak: İHA
Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün şoförü, sefer sırasında fenalaşan bir kadını güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

O anlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Adapazarı Orta Garajı ile Camili 2 arasında sefer yapan 23 numaralı otobüs, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'ndan geçerken bir kadın yolcu fenalaştı ve hareketsiz şekilde yığıldı.

Büyükşehir Belediyesi şoförü Erhan Kaş, durumu fark ederek Merkez Koordinasyon Amirliği’ne anons geçerek güzergahı hastane yönüne çevireceğini bildirdi. Bu süreçte araçtaki yolcular, fenalaşan kadına ilk müdahaleyi yaparak destek oldular.

Şoför, Camili 2 yönüne hareket halindeyken güzergahı ilk sapaktan hastane yönüne çevirerek Yenikent Acil Servisi’ne dakikalar içinde ulaştı. 112 ekiplerine teslim edilen kadın, yolcuların yardımıyla sedyeye alındı ve tedaviye alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaşanan bu olayın yardımseverlik ve dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu belirterek, şoför ve yolculara teşekkür etti. Açıklamada, hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisine geçmiş olsun dileklerinin iletildiği ifade edildi.

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