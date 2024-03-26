Otobüste ihtiyara saldıran okul müdürü 3 yıl 1 ay 15 gün ceza alıp serbest bırakıldı. Bu nasıl adalet

Mersin’de bir belediye otobüsünde Şehir Hastanesine giden 77 ve 71 yaşındaki çift ile önce tartışan ardından da oğlu ile beraber saldıran Okul müdürü İsmet T. Serbest bırakıldı.

Yayımlanan görüntülerde önce oğlunun saldırdığı ve birisini ayırmaya çalışıldığı, daha sonra ise kendisinin saldırdığı, vücudunun sağ tarafı felci ve böbrek yetmezliği çeken yaşlı adamın üzerine çıkarak darp ettiği görülmüştü.

Baba ile oğlunun yaşlı çifte saldırmasından sonra yaşlı çift aynı gün şikâyette bulunmuş ve okul müdürü ile oğlu aynı gün tutuklanmıştı.

3 YIL CEZA ALDI SERBEST BIRAKILDI

Yargılanan okul müdürü İsmet Turan mahkeme tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kendisinin de engelli olduğunu açıklayan İsmet T. Kalp hastası olduğunu açıklayarak, “Kimseyi zalimce, gaddarca darbetmedim. Ben de engelliyim, kalp hastasıyım.

Kendi vicdanımda değerlendiriyorum saldırımı. 18 dakika kimsenin sabredemeyeceği kadar sabrettim. Yaşananlardan dolayı pişmanım, ağlıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

OĞLUNUN DAVASI HALEN SÜRÜYOR

Mahkemede savunmaların ardından karar açıklandı. İsmet Turan’a kasten yaralama suçundan dolayı 3 yıl ceza verilirken oğlunun çocuk mahkemesindeki davası ise halen devam ediyor.