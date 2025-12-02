Büyükçekmece'de evine gitmek isteyen Çetin K., Fatih Mahallesi'nden Tepekent güzergahında ilerleyen İETT otobüsüne bindi. Çetin K.'nin arkasından otobüse binen şüpheli Mehmet T. ile Murat P., Çetin K.'nin cebinde bulunan 6 bin 500 lirayı 'Yankesicilik' yöntemiyle çaldı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, otobüs kameralarını izleyerek harekete geçti. Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen 2 şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan olay otobüs kamerasına yansıdı.