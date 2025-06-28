Otobüste skandal! Zanlının kimliği gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Otobüste skandal! Zanlının kimliği gündem oldu

Adana'da özel halk otobüsünde kadın yolcunun uygunsuz görüntüsünü cep telefonuyla çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Serbest bırakılan şüphelinin emekli hakim olduğu öğrenildi.

Adana'da özel halk otobüsünde kadın yolcunun uygunsuz görüntüsünü cep telefonuyla çektiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin emekli hakim olduğu öğrenildi. Seyir halindeki özel halk otobüsünde bulunan A.M.A. (75), cep telefonuyla G.T'nin (44) uygunsuz görüntüsünü çekti.

Bu sırada durumu fark eden başka bir yolcu, şüpheliye tepki göstererek polisin aranmasını istedi. Otobüs şoförünün kapıları kapatarak Bağlar Polis Merkezi Amirliğine getirdiği şüpheli, burada gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin emekli hakim olduğu öğrenildi.

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