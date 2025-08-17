Otobüste taraftarlara açıkladı! Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu ve yerli kaleci müjdesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün oynanan Göztepe maçı öncesi takıma yapılacak takviyeler için flaş açıklamalarında bulundu. Koç, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsle birlikte geldi.

Otobüste futbolseverlerle sohbet eden Ali Koç, transfer sorularına şu yanıtı verdi: "Kimse merak etmesin. En iyi isimleri kadroya katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nda pürüzler gideriliyor. Bir de yerli kaleci alacağız."

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE SON DURUM

Yeniçağ'ın özel haberinde belirttiği gibi Fenerbahçe, Benifca'ya yeni teklif yapmak için Şampiyonlar Ligi'nde kadro listelerinin kesinleşmesini bekliyor. Milli futbolcudan gelecek parayla Wolfsburg forması giyen Muhammed Amura'yı katmak isteyen Portekiz ekibinin eline Şampiyonlar Ligi öncesinde koz verilmek istenmiyor.

YERLİ KALECİ UĞURCAN MI YOKSA MERT Mİ?

Ali Koç'un kaleye yerli takviye yapacağız açıklaması ise gözleri Trabzonspor ve Beşiktaş'a çevirdi. SarI-lacivertlilerde istenen kriterlere uyan iki isim Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Beşiktaş'tan Mert Günok. Kanarya yazın başında Uğurcan Çakır ile çok ilgilenmiş ancak transferi bitirememişti. Ertuğrul Doğan ise milli kaleci için' Asla Fenerbahçe'ye vermeyiz' ifadesini kullanmıştı. Ancak sarı-lacivertilerin son günlerde Uğurcan Çakır defterini tekrar açtıkları öğrenildi. Trabzonspor'un istediği Çağlar Söyüncü, Emre Mor gibi isimlerin takasta kullanılması gündemde. Teknik direktör Fatih Tekke'nin İsmail Yüksek'i çok beğendiği de biliniyor.

Kalede ikinci alternatif ise altyapısı Fenerbahçe olan Mert Günok. Bu sayede Avrupa listesinde ekstra bir isim yazmak da mümkün olacak. Yine bu transferde Beşiktaş'ın Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci gibi isimlere ilgi duyması takas ihtimalini güçlendiriyor. Fenerbahçe'nin kaleye yerli mi yabancı mı hamle yapacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

