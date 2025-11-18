Konya'da 33 yaşındaki Vahdettin Işık, aynı mahallede oturduğu 21 yaşındaki Kadirhan Öztürk ile otobüste karşılaştı. Işık ile Öztürk arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Işık, yanındaki bıçakla Öztürk’e saldırdı.

Eşinin yanında karnından bıçaklanan Öztürk, otobüs içerisinde yere yığıldı. Kavgayı fark eden şoför otobüsü durdurunca, Işık araçtan inerek kaçtı.

Ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDI

Işık, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Tatlıcak Mahallesi’nde yakalandı. Işık’ın daha önce “mala zarar verme” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. İfadesinde kavganın “yan bakma” nedeniyle çıktığını öne süren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.