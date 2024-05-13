Otobüsteki valizinde uyuşturucu çıkan yolcuya gözaltı

Kaynak: DHA
Otobüsteki valizinde uyuşturucu çıkan yolcuya gözaltı
Samsun’da yolcu otobüsündeki valizinde 1 kilo metamfetamin ile 540 gram skunk bulunan Y.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.S. isimli şahsın şehre yolcu otobüsü ile yüklü miktarda uyuşturucu sevk edeceği ihbarını alması sonrası inceleme başlattı.

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Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki çalışma sonrası gerekli güvenlik tedbirlerini alıp, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde yolcu otobüsünü seyir halindeyken durdurdu. Şüpheli kişinin valizinde gerçekleştirilen aramada 1 kilogram metamfetamin ile 540 gram skunk ele geçirildi.

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Olayla ilgili Y.S. isimli şahıs, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

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