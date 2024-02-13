Otobüsteki yolcunun valizinden 7 kilo 992 gram esrar çıktı

Kaynak: İHA
Otobüsteki yolcunun valizinden 7 kilo 992 gram esrar çıktı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otobüsün bagajındaki yolcu valizinde 7 kilo 992 gram esrar ile sırt çantasında bulunan çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan Antalya'ya seyahat eden bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, O.Ö. isimli yolcuya ait bir valizde 7 paket halinde 7 kilo 992 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin sırt çantasında ise çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ö., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan O.Ö., sevk edildiği adliye tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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