Otobüsteki yolcunun valizinden 8 kilo uyuşturucu çıktı

Kaynak: DHA
Otobüsteki yolcunun valizinden 8 kilo uyuşturucu çıktı
Konya’da otobüsle yolculuk yapan bir kişinin valizinden 8 kilo uyuşturucu çıktı. Polis ekipleri valizinde uyuşturucu çıkan şüpheliyi gözaltına aldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yolculuk yaptığı otobüste, valizinde 8 kilo esrar, sırt çantasında ise 17 uyuşturucu hap ele geçirilen O.Ö., gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Antalya kara yolunda rutin yol kontrol denetimi yaptığı sırada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kontrol yapan polis, davranışlarından şüphelendiği yolculardan O.Ö.'nün sırt çantasında yaptığı aramada 17 uyuşturucu hap, valizinden ise 8 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan O.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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