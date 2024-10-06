Otobüsün çarptığı kadının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

Yunuseli Mahallesi Yunuseli Bulvarı'nda durağa yanaşmaya çalışan halk otobüsü, burada bekleyen T.C'ye çarptı. Kaldırıma savrulan ve yaralanan kadın, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

T.C'nin cep telefonunu eşyaları arasında bulamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaza sonrası yerde yardım bekleyen kadının cep telefonunun A.K. tarafından çalındığını belirledi.

Harekete geçen polis ekipleri, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.K'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada T.C'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.