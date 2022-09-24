24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Talihsiz kadının elbisesi kapıya sıkışınca otobüsün altında kaldı

Talihsiz kadının elbisesi kapıya sıkışınca otobüsün altında kaldı

Diyarbakır'da yaşlı bir kadın halk otobüsünden inmeye çalışırken elbisesi kapıya sıkıştı. Olayda otobüs hareket edince yaşlı kadın altında kalarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 10:01
Takip Et

Otobüsün kapısına elbisesi sıkışınca kadın canından oldu

Talihsiz kadının elbisesi kapıya sıkışınca otobüsün altında kaldı
+
Aa
-

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde durakta halk otobüsünden inerken kıyafeti kapıya sıkışan kadın, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 BF 101 plakalı halk otobüsü Ekinciler Caddesi'nde durağa yanaşarak yolcularını indirdi.

Bu sırada otobüsten inmeye çalışan Nuran Nerede (71) isimli yolcunun kıyafeti kapıya sıkıştı.

Otobüs hareket edince yaşlı kadın altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki öfkeli kalabalık otobüse saldırırken, otobüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
1
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
2
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
4
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
5
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿İzmir'de 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
﻿İzmir'de 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
﻿İzmir'de 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
﻿Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı
﻿Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı
﻿Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı
﻿Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Marek Hamsik gelecekte yapacağı mesleği açıkladı
﻿Marek Hamsik gelecekte yapacağı mesleği açıkladı
﻿Marek Hamsik gelecekte yapacağı mesleği açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.