Otomatik okey masası yaptılar. Kahvelerde şenlik olacak

Otomatik okey masaları Çin'den Türkiye, Almanya, Amerika, Malezya ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Bildiğimiz okey masalarına benzemeyen otomatik okey masası kolaylığı ve pratikliğiyle göz dolduruyor.

Ayrıca, Otomatik okey masaları; hile yapmaya, taş çalmaya da izin vermiyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise binlerce kişi tarafından beğenildi ve yorum yağdı.

Çinli otomatik okey masası, Türkiye pazarına ve diğer pazarlara Edikut Elektronik Limited Şirketi tarafından sunuluyor.

"EKSİK TAŞ OLDUĞUNDA UYARIR"

Pazarlama ve Satış Sorumlusu Neşet Albez ise otomatik okey masalarının özelliklerinden şöyle bahsediyor:

"Elektrikle çalışan masalarda her oyuncunun önünde özel eşyalarını koyabileceği birer çekmece, küllük ve bardaklık bulunuyor. Masanın ortasında bulunan kumanda bölümündeki düğmeye basıldığında açılan kapağın içine taşlar doldurulur. Düğmeye tekrar basıldığında kapak kapanır ve aynı anda dizayn edilmiş diğer taşlar her oyuncunun önüne çıkar. Ortada bulunan başka bir düğmeye basıldığında cam içindeki zarlar atılır. Bu masalar karıştırma, ters çevirme, toplama, dizme işlerini lazer, mıknatıs, manyetik algılayıcılar ve elektronik devreler ile hassas teknolojiyle yapar. Eksik taş olduğunda uyarır. Evlerde işyerlerinde, kahvelerde, lokallerde, otellerde zevkle kullanılacağına inanarak otomatik okey masalarını tüketicilerin beğenisine sunuyoruz."

Albez, "Çin'deki şirketimiz kuruluşundan bu yana AR-GE ve uzmanlık alanında devamlı yenilikler üreterek müşterinin ihtiyacına her koşulda ve her şartta cevap veriyor. Otomatik okey masaları Çin'den Türkiye, Almanya, Amerika, Malezya ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelere ihraç ediliyor. Müşteri memnuniyeti şirketimizin en büyük hedefidir" şeklinde konuştu.