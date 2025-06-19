Otomobil 2 metre yükseklikten düştü: Faciayı kıl payı atlattı

Kaynak: İHA
Otomobil 2 metre yükseklikten düştü: Faciayı kıl payı atlattı

Kocaeli'nde demir korkuluklara çarpıp, 2 metre yükseklikten takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kocaeli İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan E.K. idaresindeki 41 F 9686 plakalı Toyota marka otomobil, karşı şeritteki demir korkuluklara çarptıktan sonra yaklaşık 2 metre yükseklikten takla atarak düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü E.K.'nın kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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