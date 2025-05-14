Otomobil 20 metre yüksekten otoparka düştü: Yaralılar var

Kaynak: DHA

Düzce’de meydana gelen kazada bir otomobil 20 metre yüksekten otoparka düştü. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhan Gazi Mahallesi 440 Bulvarı’nda meydana geldi. Mahmut Sami D.’nin kontrolünü yitirdiği 81 AEL 954 plakalı otomobil, virajlı yolda yaklaşık 20 metre yükseklikten Düzce Teknopark yerleşkesinin otoparkına düştü. Sürücü Mahmut Sami D. ile yanındaki Cengizhan O., araç içinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, itfaiye tarafından otomobilin tavanı kesilerek çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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