

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi Derevenk Viyadüğü yan yoluna bir otomobilin girdiğini gören polis ekipleri; otomobilden geri dönüş olmadığını fark ederek, alanda arama yapmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan arama çalışmalarında; yaklaşık yüksekliği 200 metre olan Derevenk Vadisi’nde kaza yapmış bir otomobilin olduğunu fark etti. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; hurdaya dönen otomobilde bir erkek cesedine rastlandı. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında; cesedin Ahmet Mete Y.’ye (30) ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından otomobilin içinden çıkarılan Ahmet Mete Y.’nin cansız bedeni, iş makinası yardımıyla 200 metrelik derinlikten çıkartıldı. Ahmet Mete Y.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.