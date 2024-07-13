Otomobil 500 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı. 26 yaşındaki Selin erkek arkadaşının kurbanı oldu

Ermenek'te yanına 26 yaşındaki arkadaşı Selime Balcı'yı alan 20 yaşındaki Alperen Hisar 80 GU 150 plakalı Ford marka hafif ticari aracıyla gezmek için Mersin Silifke'den Karaman Ermenek'e geldiler.

Ermenek'te viraja süratli giren Alperen Hisar aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç 500 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlanmaya başladı.

Aracın uçurumdan yuvarlanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Araçta bulunan 26 yaşındaki Selime Balcı, taklalar atan araçtan fırlayarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AMBULANSA 40 DAKİKADA TAŞINDILAR

Ekipler, araçtan fırlayan yaralı sürücü Alperen Hisar ve yanındaki Selime Balcı'yı, aracın uçuruma yuvarlandığı ilk noktadan yaklaşık 100 metre ileride buldu.

Yaralılar, arazinin dik ve ormanlık olması nedeniyle yaklaşık 40 dakika taşınıp ambulansa ulaştırıldı, ardından da Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağır olan ve Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Selime Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alperen Hisar'ın ise Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.