Otomobil 500 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı. 26 yaşındaki Selin erkek arkadaşının kurbanı oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Otomobil 500 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı. 26 yaşındaki Selin erkek arkadaşının kurbanı oldu

Karaman Ermenek'te viraja süratli giren Alperen Hisar direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 500 metrelik uçurumdan taklalar atarak inen araçtaki 26 yaşındaki Selime Balcı hayatını kaybederken, Alperen Hisar yaralandı.

Ermenek'te yanına 26 yaşındaki arkadaşı Selime Balcı'yı alan 20 yaşındaki Alperen Hisar 80 GU 150 plakalı Ford marka hafif ticari aracıyla gezmek için Mersin Silifke'den Karaman Ermenek'e geldiler.

Ermenek'te viraja süratli giren Alperen Hisar aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç 500 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlanmaya başladı.

Aracın uçurumdan yuvarlanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Araçta bulunan 26 yaşındaki Selime Balcı, taklalar atan araçtan fırlayarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AMBULANSA 40 DAKİKADA TAŞINDILAR

Ekipler, araçtan fırlayan yaralı sürücü Alperen Hisar ve yanındaki Selime Balcı'yı, aracın uçuruma yuvarlandığı ilk noktadan yaklaşık 100 metre ileride buldu.

Yaralılar, arazinin dik ve ormanlık olması nedeniyle yaklaşık 40 dakika taşınıp ambulansa ulaştırıldı, ardından da Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağır olan ve Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Selime Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alperen Hisar'ın ise Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

aw246076-01.jpg

image-removebg-preview-1.png

arabatakla1.jpg

kaza-3.jpg

kaza-2.jpg

kaz-1.jpg

aw246076-02.jpg

aw246076-03.jpg

aw245871-01.jpg

aw245871-02.jpg

80210-3.jpg

80210-2.jpg

80210-5.jpg

80210-4.jpg

80210-1.jpg

Son Haberler
12 gündür fışkırıyor yetkililer seyrediyor. Pompa başındaki fiyatı bile insanı milyarder eder Gündem
12 gündür fışkırıyor yetkililer seyrediyor. Pompa başındaki fiyatı bile insanı milyarder eder
Anız yangını söndürülemiyor Gündem
Anız yangını söndürülemiyor
Ali Babacan: TÜİK yönetimi derhal değiştirilmeli Ekonomi
Ali Babacan: TÜİK yönetimi derhal değiştirilmeli
Test uçuşunda yere çakıldı Dünya
Test uçuşunda yere çakıldı
Camiden çaldı, pantolonunda sakladı! Gündem
Camiden çaldı, pantolonunda sakladı!
Amuda kalkmanın faydaları var mı? Uzmanlar açıklıyor Keşfet
Amuda kalkmanın faydaları var mı? Uzmanlar açıklıyor
Savaş uçağı saniyeler içinde yere çakıldı Dünya
Savaş uçağı saniyeler içinde yere çakıldı