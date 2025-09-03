Otomobil ağaca çaptı: 1 ölü

Kaza, saat 18.00 civarında Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde gerçekleşti. Huesniye An Morkoyun (75) idaresindeki HN AH 1999 yabancı plakalı otomobil, şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde ağaca çarptı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma timleri yönlendirildi. Yaralı sürücü ile otomobilde bulunan Meryem Okuyucu, sağlık personelince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Meryem Okuyucu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.”