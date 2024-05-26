Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Kaynak: İHA
Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otomobil ağaca çarptı. Gerçekleşen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ezine ilçesi Tavaklı iskele mevkiinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Selçuk Eşkin kontrolündeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı ve yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Selçuk Eşkin ve 34 yaşındaki yolcu Metin Taneri’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından, Selçuk Eşkin ile Metin Taneri’nin cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

aw212950-01.jpg

aw212950-02.jpg

aw212950-03.jpg

aw212950-04.jpg

Son Haberler
Kaya’dan oyma müze Kültür Sanat
Kaya’dan oyma müze
Bu taşı takan paraya para demiyor Yaşam
Bu taşı takan paraya para demiyor
Kendilerini ‘fenomen’ diye tanıtıyorlar annelerin ve bebeklerin sağlığını riske atıyorlar Sağlık
Kendilerini ‘fenomen’ diye tanıtıyorlar annelerin ve bebeklerin sağlığını riske atıyorlar
Mahfi Eğilmez tek tek açıkladı: Büyük kriz yaşanacak Ekonomi
Mahfi Eğilmez tek tek açıkladı: Büyük kriz yaşanacak
Galatasaray Konya'yı salladı Spor
Galatasaray Konya'yı salladı
Yalan Haber. Medyanın kanlı tarihi Medya Polemik
Yalan Haber. Medyanın kanlı tarihi
İsrail'de tansiyon yükseldi. Netanyahu’nun evinin önüne kadar geldiler Dünya
İsrail'de tansiyon yükseldi. Netanyahu’nun evinin önüne kadar geldiler