Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Ezine ilçesi Tavaklı iskele mevkiinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Selçuk Eşkin kontrolündeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı ve yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Selçuk Eşkin ve 34 yaşındaki yolcu Metin Taneri’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından, Selçuk Eşkin ile Metin Taneri’nin cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.