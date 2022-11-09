9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı

Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen kazada cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 04:14
Takip Et

Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı

Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı
+
Aa
-

Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce kent merkezinden Aziziye Mahallesi istikametine giden bir sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda duran ağaca vurduktan sonra kaldırımdaki korkulukları da yerinden söktü. Aşırı hız nedeniyle ağaca çarpan ve hurdaya dönen otomobilin motor kısmı da kaldırıma düştü.

Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
2
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
3
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
4
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
6
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
7
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿ABD ara seçimlerinde son durum: İlk sonuçlar Cumhuriyetçiler lehine
﻿ABD ara seçimlerinde son durum: İlk sonuçlar Cumhuriyetçiler lehine
﻿ABD ara seçimlerinde son durum: İlk sonuçlar Cumhuriyetçiler lehine
﻿Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı
﻿Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı
﻿Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı
﻿İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson istifa etti
﻿İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson istifa etti
﻿İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson istifa etti
﻿Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz
﻿Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz
﻿Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.