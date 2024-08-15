Otomobil ağaçları devirip karşı şeride geçti: 4 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil ağaçları devirip karşı şeride geçti: 4 kişi yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çıkıp ağaçları devirip karşı şeride geçerken, kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Muzkent Mahallesi D-400 Karayolu’nda saat 12.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Hüseyin T. idaresindeki 46 AHF 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolda savruldu.

Otomobil, refüjdeki ağaçları yıkıp karşı şeride geçerken, kazada, metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Hüseyin T. ve yanında bulunan aile bireylerinden Hayriye T., Efe Can T. ve Egemen T. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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