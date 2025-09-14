Otomobil alacaklar dikkat! Bu araçlar kapış kapış gidiyor

Pandemi döneminde ikinci el piyasasında 10 yaş ve üzerindeki araçların payı yüzde 66 seviyesindeydi. Ancak son veriler, bu oranın günümüzde yüzde 55’e düştüğünü ortaya koyuyor. Böylece trafikte daha genç ve yeni model araçların sayısının arttığı gözlemleniyor.

GENÇ ARAÇLARIN CAZİBESİ ARTTI

Uzmanlar, aracın yaşı büyüdükçe servis, sigorta ve kasko maliyetlerinin yükseldiğini belirtiyor. Araştırmalara göre 1-3 yaş arası araçlar değerinin yaklaşık yüzde 30-35’ini kaybederken, bu oran 3 yaşın üzerine çıkıldığında yüzde 50-55’e ulaşıyor. Ayrıca garanti süresinin dolmasıyla masrafların tamamen araç sahibine kalması da, tüketicileri daha genç modellere yönlendiren bir diğer etken olarak öne çıkıyor.

6-15 YAŞ ARAÇLARIN SATIŞI YAVAŞLADI

Özellikle büyükşehirlerde alıcıların düşük kilometreli, yeni model ve donanımlı araçlara yöneldiği ifade ediliyor. Bu otomobillerin yakıt tüketimindeki avantajı ve teknolojik özellikleri ile öne çıktığı belirtiliyor. Küçük şehirlerde ise genç araçlara yönelimin daha sınırlı kaldığı gözlemleniyor.

Uzmanlar, 4-5 yaşını aşan araçların değer kaybının yüzde 50’nin üzerine çıktığını, buna karşılık 0-3 yaş aralığındaki modellerin piyasada çok daha hızlı alıcı bulduğunu vurguluyor.