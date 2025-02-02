Otomobil alacaklar için büyük fırsat! Dev markadan piyasayı hareketlendirecek kampanya

Düzenleme: Kaynak: Teknolojioku
Otomobil alacaklar için büyük fırsat! Dev markadan piyasayı hareketlendirecek kampanya

Otomobil sektöründe yavaşlayan satışlar sonrası markalardan müşteri çekmek için yeni kampanyalar art arda geliyor. Piyasaların dev markasından bir firma yaptığı kampanya ile dikkatleri çekti. İşte marka ve yapılan kampanyalarla ilgili tüm detaylar...

Türkiye’de en çok sevilen markaların başında gelen Volkswagen sıfır otomobil satışlarının yavaşlamasıyla birlikte liste fiyatı üzerinden muazzam indirimler yapmaya başladı. Özellikle de Volkswagen Golf modelinde.

Hali hazırda liste fiyatına bakıldığında VW Golf fiyatlarının 1.58 milyondan başladığı görülüyor. Üstelik en boş ve manuel olan versiyon için yazan fiyat.

Sıfır araçlarda kampanya rüzgarı! İşte marka marka yıl sonu fırsatlarıSıfır araçlarda kampanya rüzgarı! İşte marka marka yıl sonu fırsatları

Otomatik vites seçeneğinin en düşük fiyatlı versiyonu olan Life donanım paketi ise 1.88 milyondan satılmakta. Fakat bir önceki paragrafta belirtilen rakamlar sadece liste fiyatları. Bayiye gidildiğinde ya da arandığında ise farklı fiyat seçenekleri çıkıyor.

ÖZEL HEDİYELER DE SUNULDU!

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki; bilgiler İstanbul’da yer alan Volkswagen bayileri üzerinden alındı. Nitekim farklı bayilerden farklı fiyatlar alınabiliyor.

Aranan bazı bayiler direkt olarak fiyat üzerinden indirim yaparken, bazı bayiler ise fiyat indirimine ek olarak ppf kaplama, boya koruma gibi hediyeler sundular.

Fiyatı 950 bin lira birden düşecek. Otomobil devinden büyük fırsatFiyatı 950 bin lira birden düşecek. Otomobil devinden büyük fırsat

FİYAT NE KADARA İNDİ?

Manuel vitesli Golf modelinde fiyat 1.3 milyona kadar düşüyor. Elbette burada renk farkı olmayan modellerden bahsediliyor.

Otomatik vites söz konusu olduğunda ise fiyat 1.65 milyona kadar düşüyor. Fakat bu İstanbul’daki bayiler için geçerli bir durum. Dolayısıyla farklı şehirlerde, farklı bayiler, farklı fiyatlar sunabilirler.

Son Haberler
Yedikleri cezalar az geliyor! Kameralara yansıdı
Yedikleri cezalar az geliyor! Kameralara yansıdı
Sosyal medya fenomeninden milyon dolarlık vurgun! Binlerce insanı böyle ağına düşürmüş
Sosyal medya fenomeninden milyon dolarlık vurgun! Binlerce insanı böyle ağına düşürmüş
Erciyes, sömestir tatilinde 900 bin kişiyi ağırladı
Erciyes, sömestir tatilinde 900 bin kişiyi ağırladı
2 yıla kadar hapis cezaları için yeni uygulama! Teklif Meclis yolunda
2 yıla kadar hapis cezaları için yeni uygulama! Teklif Meclis yolunda
Deniz ekosistemi tehlike altında... Kabus 5 yıl sonra geri döndü
Deniz ekosistemi tehlike altında... Kabus 5 yıl sonra geri döndü