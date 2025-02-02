Otomobil alacaklar için büyük fırsat! Dev markadan piyasayı hareketlendirecek kampanya

Türkiye’de en çok sevilen markaların başında gelen Volkswagen sıfır otomobil satışlarının yavaşlamasıyla birlikte liste fiyatı üzerinden muazzam indirimler yapmaya başladı. Özellikle de Volkswagen Golf modelinde.

Hali hazırda liste fiyatına bakıldığında VW Golf fiyatlarının 1.58 milyondan başladığı görülüyor. Üstelik en boş ve manuel olan versiyon için yazan fiyat.

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Otomatik vites seçeneğinin en düşük fiyatlı versiyonu olan Life donanım paketi ise 1.88 milyondan satılmakta. Fakat bir önceki paragrafta belirtilen rakamlar sadece liste fiyatları. Bayiye gidildiğinde ya da arandığında ise farklı fiyat seçenekleri çıkıyor.

ÖZEL HEDİYELER DE SUNULDU!

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki; bilgiler İstanbul’da yer alan Volkswagen bayileri üzerinden alındı. Nitekim farklı bayilerden farklı fiyatlar alınabiliyor.

Aranan bazı bayiler direkt olarak fiyat üzerinden indirim yaparken, bazı bayiler ise fiyat indirimine ek olarak ppf kaplama, boya koruma gibi hediyeler sundular.

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FİYAT NE KADARA İNDİ?

Manuel vitesli Golf modelinde fiyat 1.3 milyona kadar düşüyor. Elbette burada renk farkı olmayan modellerden bahsediliyor.

Otomatik vites söz konusu olduğunda ise fiyat 1.65 milyona kadar düşüyor. Fakat bu İstanbul’daki bayiler için geçerli bir durum. Dolayısıyla farklı şehirlerde, farklı bayiler, farklı fiyatlar sunabilirler.