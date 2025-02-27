Otomobil alev alınca vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil alev alınca vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin alev almasıyla duyarlı vatandaşlar yangın tüpleriyle alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

yanginn.jpgOsman Yılmaz Mahallesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı vatandaşlar yangın tüpleriyle olaya müdahale ederek, alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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