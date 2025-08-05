Otomobil alev topuna döndü! Yangın tüpünü alan koştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil alev topuna döndü! Yangın tüpünü alan koştu

Gaziantep’te park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından itfaiye yangını söndürdü. Cep telefonuyla kaydedilen olayda, otomobilin yanma ve patlama anları görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kuzeyşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Site içerisinde park halinde olan, sahibi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Bu arada yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde otomobilin yanması ve patlama anı yer aldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Otomobil alev topuna döndü! Yangın tüpünü alan koştu

Otomobil alev topuna döndü! Yangın tüpünü alan koştu

Otomobil alev topuna döndü! Yangın tüpünü alan koştu

Otomobil alev topuna döndü! Yangın tüpünü alan koştu

Otomobil alev topuna döndü! Yangın tüpünü alan koştu

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