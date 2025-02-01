Otomobil, ambulans ve TIR ile çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil, ambulans ve TIR ile çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde karşı yöne geçen otomobil ambulans ve TIR ile çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi ise yaralandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde karşı yöne geçen otomobilin ambulans ve TIR ile çarpıştığı kazada Kazım Yılmaz (36) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ankara-Bolu kara yolu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. yerleşkesi yakınında meydana geldi. M.Y. adlı kadının kontrolünü yitirdiği 06 DNG 892 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçip ambulans ve TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.Y., eşi Kazım Yılmaz (36) ile ambulanstaki sağlık görevlileri G.Y., M.Ş. ve T.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazım Yılmaz hayatını kaybetti, eşi M.Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Sağlık görevlilerinse durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesi, yarın Kahramankazan ilçesi Yassıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil, ambulans ve TIR ile çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Otomobil, ambulans ve TIR ile çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Son Haberler
Rusya Ukrayna'yı vurdu. Ölü ve yaralı var
Rusya Ukrayna'yı vurdu. Ölü ve yaralı var
İmralı Canisi Öcalan'ın konuşma şartı ortaya çıktı! Açıklama terör yuvası Kandil'den geldi
İmralı Canisi Öcalan'ın konuşma şartı ortaya çıktı! Açıklama terör yuvası Kandil'den geldi
Eski kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı
Eski kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı
İnsan gören kurtlardan taktikli kaçış
İnsan gören kurtlardan taktikli kaçış
Çocuklar yarıyıl tatilinde hem öğrendi hem eğlendi
Çocuklar yarıyıl tatilinde hem öğrendi hem eğlendi