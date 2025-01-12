Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Pirireis Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 20 yaşındaki Ö.A.U. yönetimindeki 70 ABJ 630 plakalı Tofaş marka otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, otomobil savrularak sürücü ile araçta bulunan 17 yaşındaki A.E. yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatılırken, yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANINI ANLATTI

Kazanın hemen öncesinde bir başka sürücü olan Hasan Berat Cırık, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kazaya karışmaktan son anda kurtulduğunu belirtti. Cırık, “Kaza olunca yolun kenarına 3 araba gelmişti. Ben de gelirken frene bastım ama kaydım, çarpacaktım. Freni bırakınca kenarda durabildim. Yaralılara yardım etmek için koştum ve bir kızın yerde yattığını gördüm. Yollar buzluydu, parlıyordu. Benim araba da kaydı, son anda kurtardım” dedi.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Kazaya karışan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.