Otomobil baraj gölüne düştü

Onikişubat ilçesi Kertel mevkiinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Samet Öztütün kontrolündeki otomobil park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle baraj gölüne düştü. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve sürücü Öztütün’ün nişanlısı olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Hilal Ş. araçtan atlayarak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye su altı raama ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Öztütün’ün cansız bedenine ulaşıldı. Çiftin yaklaşık 2 ay önce nişanlandığı öğrenilirken, Öztütün'ün anneler günü paylaşımı yürekleri burktu. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.