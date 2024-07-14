Otomobil baraja düştü. 4 yaşındaki çocuk boğuldu

Bozüyük ilçesinde ikamet eden K.D., dini nikahla beraber yaşadığı H.A., çocukları Ç.K.O. ve Mehmet D., hafta sonunda tatil amaçlı araçlarıyla Pazaryeri ilçesindeki Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı’na gitti.

Geceyi çadırda kalarak geçiren aile yeniden Bozüyük ilçesine dönmek için hazırlıklarda bulundu. Ailenin çocukları Ç.K.O. ve Mehmet D., baraj kenarında park halinde bulunan 70 E 9016 plakalı otomobilin içerisinde bindi. El freninin çekilmediği belirtilen otomobil ise kısa süre sonra hareket ederek baraja düştü.

Çocukları için baraja dalan K.D., çocuğu Ç.K.O.'yu balıkçıların da desteğiyle sudan çıkarıp kurtardı. Mehmet D. ise otomobilin içinde suya gömüldü. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Botla barajın içine giren dalgıçların arama çalışmaları sonrası Mehmet D.’nin cansız bedeni barajdaki otomobilin içerisinden çıkarıldı. Jandarma ve savcılık incelemesinden sonra Mehmet D.’nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çocukları kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi yaşayan K.D. ile oğlu Ç.K.O. ise tedavileri için Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk ve K.D.'nin , sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Suya gömülen otomobil de su altı ekipleri tarafından barajın içinden çıkarıldı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.