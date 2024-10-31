Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Bu kazadan yaralanmadan kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Bu kazadan yaralanmadan kurtuldu

Tekirdağ Çorlu'da bariyerlere çarparak hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza yaptığı aracın fotoğrafını çeken sürücü Mustafa Demirez kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Çorlu çevre yolu üzeri Emlaklar sapağı mevkisinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Mustafa Demirez idaresindeki 34 EVA 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

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Kaza sonrası hurda yığınına dönen araçtan sürücü Mustafa Demirez burnu bile kanamadan çıktı. Gazetecilere konuşan sürücü Demirez, “Allah'ın hikmeti diyelim. Verilmiş sadakamız varmış. Yaptığımız iyilikler bugün önümüze çıktı. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Cana geleceğine mala gelsin” diye konuştu.

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