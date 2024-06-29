Otomobil beton direğe çarptı

Kaza, N.İ. yönetimindeki 23 ACA 663 plakalı otomobilin, kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışma sonucu, araç sürücüsü N.İ. ve araçta bulunan bir çocuk yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede incelemeler yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.