Otomobil bir anda alev aldı!

Kaynak: İHA
Otomobil bir anda alev aldı!

Batman'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangına yolcu otobüsü şoförleri müdahale ederek söndürdü.

Olay, Batman'ın Kira Dağı mevkiinde meydana geldi. Siirt-Marmaris seferini yapan yolcu otobüsü şoförü, seyir halindeyken önlerinde ilerleyen bir otomobilin motor kısmının alev aldığını fark etti.

Yangını fark eden otobüs şoförleri Halil İbrahim Erden ve Ümit Bora, kullandıkları otobüsü güvenli bir şekilde durdurduktan sonra hızla yanan otomobile müdahale etti. Şoförler, yangın söndürme tüpüyle alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Otobüs kaptanlarının örnek davranışı, yolculardan ve çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.

Otomobil bir anda alev aldı!

Otomobil bir anda alev aldı!

Otomobil bir anda alev aldı!

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