Otomobil bisikletli çocuğa çarptı, Feci kaza kamerada

Kaynak: İHA
Otomobil bisikletli çocuğa çarptı, Feci kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy-Çorlu yolunda bisikletli çocuğa otomobil çarptı.

Kazada 15 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametinden Çorlu istikametine seyir halinde olan Z.B. idaresindeki 59 AJK 969 plakalı otomobil, bisikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen M.A.'ya (15) çarptı.

Olayda ağır yaralanan M.A.'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kanlar içinde kalan yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası bisiklet kullanılamaz hale gelirken, sürücü Z.B. ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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