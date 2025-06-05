Otomobil çalıştığı anda alevlere teslim oldu

Kaynak: DHA
Otomobil çalıştığı anda alevlere teslim oldu

İstanbul Avcılar’da bir otomobil sürücüsünün çalıştırması sonrası aniden yandı. Alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Avcılar’da sürücüsünün çalıştırdığı otomobil, bir anda yanmaya başladı. Otomobilin demir yığınına döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; 34 SSH 80 plakalı otomobilin sahibi Ümit Gören, 2 arkadaşıyla birlikte bindiği otomobiliyle yaklaşık 10 metre gittikten sonra aracın motor bölümünden duman yükseldiğini gördü. Bunun üzerine otomobilini Reşitpaşa Caddesi'nde park eden Gören, 112 Acil servisi arayarak itfaiye çağırdı.

Motor kısmında çıkan alevler tüm aracı sararken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Aracının yandığı anları izleyen Ümit Gören, “5 metre bile gitmeden yanmaya başladı" dedi. Yangının, aracın elektrik aksanındaki bir arızadan kaynaklandığı düşünülürken o anlar kameralara yansıdı.

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