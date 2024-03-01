Otomobil çarpıp kaçtı, motosikletli alkolü çıktı

Kaynak: İHA
Otomobil çarpıp kaçtı, motosikletli alkolü çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kazada, alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ile bir kadın yolcu zarar gördü. Otomobil ise kaza yerinden kaçtı.

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 kara yolunun Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen Tofaş marka otomobil ile A.C. yönetimindeki 54 AJB 202 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü A.C. ile arkasındaki İ.P. isimli kadın yolcu yaralandı.

Kazaya karışan otomobil olay yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Sağlık ve polis ekipleri, ihbar üzerine kaza yerine sevk edildi. Yaralılara ambulansta ilk müdahale yapıldıktan sonra Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan alkollü sürüş testinde motosiklet sürücüsü A.C.'nin yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

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