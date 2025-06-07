Otomobil cayır cayır yandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil cayır cayır yandı!

Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 4 kişi son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, Ordu'dan Sivas'a seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç içerisinde bulunan 4 kişinin Ordu'dan Sivas'a gezmeye geldikleri öğrenildi.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil cayır cayır yandı!

Otomobil cayır cayır yandı!

Otomobil cayır cayır yandı!

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